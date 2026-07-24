Іспанія

21-річний турецький півзахисник першим прибув із відпустки та продемонстрував відмінну фізичну форму.

Атакувальний півзахисник Реала Арда Гюлер справив неабияке враження на новий тренерський штаб "вершкових" після повернення з відпочинку. Про це повідомляє видання AS.

21-річний турецький футболіст першим серед гравців мадридського клубу з'явився на передсезонну підготовку та одразу продемонстрував відмінну фізичну готовність. Після перших тренувальних сесій у Вальдебебасі один із представників тренерського штабу захоплено зазначив, що Гюлер буквально "літає" по полю.

У сезоні-2025/26 турецький півзахисник взяв участь у 51 поєдинку за Реал у всіх турнірах, відзначившись 6 забитими м'ячами та 14 результативними передачами.

Конкуренція за місце на правому фланзі атаки у таборі "вершкових" обіцяє бути надзвичайно високою, адже склад команди підсилив Бернарду Сілва, із оренди повернувся Ендрік, а також у ротації залишаються Франко Мастантуоно, Браїм Діас та Родріго.

Раніше повідомлялося, що Родрі мріє про перехід до Реала Мадрид.