Колишній наставник Тоттенгема заявив, що поки не готовий повертатися до тренерської роботи, попри інтерес із боку Фулгема.
Томас Франк, Getty Images
05 червня 2026, 18:58
Колишній головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував чутки щодо свого можливого повернення до роботи вже цього літа. Данського фахівця пов’язували з Фулгемом після відходу Марку Сілви, однак сам тренер заявив, що наразі не планує очолювати новий клуб.
Франк пояснив, що хоче використати паузу для особистого розвитку та нових вражень, а також приділити час родині.
"Футбол залишається величезною частиною того, ким я є, і я вирішив використати цей час продуктивно. У найближчі місяці, окрім часу з родиною та друзями, я продовжу навчатися, спостерігати та переймати досвід інших лідерів як у спорті, так і за його межами.
Я також із нетерпінням чекаю можливості попрацювати на чемпіонаті світу для данського телебачення та BBC, а ще відвідати Тур де Франс. Час поза тренерською лавою дозволяє мені розширити власний світогляд і отримати нові знання, які я хочу використати у своєму наступному виклику.
Після відходу з Тоттенгема були розмови та можливості, але я вирішив не поспішати з наступною роботою. Для мене це літо — не той момент, коли варто повертатися до тренерської діяльності.
Коли настане правильний час, я із задоволенням повернуся до роботи тренером, готовий прийняти новий виклик із великою енергією та відданістю", — цитує слова Томаса Франка Sky Sports.
Раніше повідомлялося, що кандидатуру Томаса Франка розглядали Фулгем, Борнмут та Крістал Пелес.