Англія

Колишній наставник Тоттенгема заявив, що поки не готовий повертатися до тренерської роботи, попри інтерес із боку Фулгема.

Колишній головний тренер Тоттенгема Томас Франк прокоментував чутки щодо свого можливого повернення до роботи вже цього літа. Данського фахівця пов’язували з Фулгемом після відходу Марку Сілви, однак сам тренер заявив, що наразі не планує очолювати новий клуб.

Франк пояснив, що хоче використати паузу для особистого розвитку та нових вражень, а також приділити час родині.

"Футбол залишається величезною частиною того, ким я є, і я вирішив використати цей час продуктивно. У найближчі місяці, окрім часу з родиною та друзями, я продовжу навчатися, спостерігати та переймати досвід інших лідерів як у спорті, так і за його межами.

Я також із нетерпінням чекаю можливості попрацювати на чемпіонаті світу для данського телебачення та BBC, а ще відвідати Тур де Франс. Час поза тренерською лавою дозволяє мені розширити власний світогляд і отримати нові знання, які я хочу використати у своєму наступному виклику.

Після відходу з Тоттенгема були розмови та можливості, але я вирішив не поспішати з наступною роботою. Для мене це літо — не той момент, коли варто повертатися до тренерської діяльності.

Коли настане правильний час, я із задоволенням повернуся до роботи тренером, готовий прийняти новий виклик із великою енергією та відданістю", — цитує слова Томаса Франка Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що кандидатуру Томаса Франка розглядали Фулгем, Борнмут та Крістал Пелес.