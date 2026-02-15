Англія

Крістал Пелас, Борнмут і Фулгем розглядають екснаставника Тоттенгема як головного кандидата.

Колишній головний тренер Тоттенгема Томас Франк невдовзі може знову очолити клуб англійської Прем’єр-ліги. За інформацією TEAMtalk, одразу три команди — Крістал Пелас, Борнмут і Фулгем — зацікавлені у запрошенні 51-річного данського фахівця.

Повідомляється, що представники клубів уже внесли Франка до списку пріоритетних кандидатів на посаду головного тренера наступного літа. Крістал Пелас готується до змін після очікуваного відходу Олівера Гласнера по завершенні сезону. У Борнмуті та Фулгемі також можливі кадрові перестановки через ситуацію з контрактами Андоні Іраоли та Марку Сілви.

Нагадаємо, 11 лютого Тоттенгем офіційно припинив співпрацю з Франком після серії з восьми матчів без перемог у чемпіонаті. Наразі лондонський клуб посідає 16-те місце в таблиці АПЛ, маючи 29 очок після 26 турів. Водночас у Лізі чемпіонів команда фінішувала четвертою на загальному етапі та пробилася до 1/8 фіналу.