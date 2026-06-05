Англія

Попри пріоритетне підписання Едерсона з Аталанти, манкуніанці розглядають Ілімана Ндіає як ідеальне підсилення для атаки.

За інформацією британського видання The Mirror, Манчестер Юнайтед виявляє інтерес до вінгера ліверпульського Евертона Ілімана Ндіає. Тренерський штаб та керівництво червоних дияволів розглядають футболіста як потенційний варіант для посилення своєї атакувальної ланки у поточне трансферне вікно.

Попри зацікавленість у послугах Ндіає, пріоритетом для Юнайтед наразі залишається підсилення інших зон, зокрема центру поля. Очікується, що першим новачком клубу цього літа стане півзахисник італійської Аталанти Едерсон.

Тим не менш, скаутів манкуніанців приваблює універсальність Ндіає — у клубі впевнені, що він здатний суттєво додати команді якості та варіативності в нападі. Контрактна ситуація 26-річного гравця також може зіграти на руку потенційним покупцям.

Хоча чинна угода Ндіає з ірисками розрахована ще на три роки, повідомляється, що протягом минулого сезону він відхилив усі пропозиції керівництва клубу щодо підписання нового контракту.

У сезоні 2025/26 Іліман зіграв 32 матчів в АПЛ забив 6 мʼячів та віддав 3 результативні передачі. Трансфермаркт оцінює гравця в 55 млн євро.