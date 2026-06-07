Англія

Бельгійський вінгер може підписати нову угоду до 2031 року та отримати покращені фінансові умови.

Манчестер Сіті наближається до підписання нового контракту з одним із найяскравіших футболістів команди Жеремі Доку.

За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, сторони практично досягли домовленості щодо пролонгації співпраці. Очікується, що новий контракт бельгійського вінгера буде розрахований до літа 2031 року.

Крім продовження терміну угоди, керівництво англійського клубу планує суттєво покращити фінансові умови футболіста.

Манчестер Сіті розглядає 24-річного бельгійця як важливу частину довгострокового проєкту клубу. У сезоні, що минув, Жеремі оформив 8+14 за системою "гол+пас" у 47 матчах.