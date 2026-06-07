Колишній футболіст збірної Італії замінить Фабіо Гроссо та підпише довгостроковий контракт.
Альберто Аквілані, Getty Images
07 червня 2026, 09:55
Сассуоло найближчим часом оголосить про призначення Альберто Аквілані на посаду головного тренера команди. Про досягнення домовленості між сторонами повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, контракт із 41-річним фахівцем буде розрахований до червня 2028 року. На цій посаді Аквілані замінить Фабіо Гроссо, який залишив клуб після завершення сезону.
Наразі італійський тренер працює з Катандзаро. У сезоні-2025/26 його команда фінішувала на п'ятому місці в Серії B та пробилася до плей-оф за вихід до елітного дивізіону. У вирішальному протистоянні Катандзаро зустрівся з Монцою, але не зміг здобути путівку до Серії А. Після обміну перемогами з однаковим рахунком 2:0 підвищення в класі отримала Монца завдяки вищому місцю в регулярному чемпіонаті.
Сассуоло завершив минулий сезон Серії А на 11-й позиції та тепер розраховує зробити крок уперед під керівництвом молодого наставника, який вважається одним із перспективних тренерів нового покоління в Італії.