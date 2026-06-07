Італія

Колишній футболіст збірної Італії замінить Фабіо Гроссо та підпише довгостроковий контракт.

Сассуоло найближчим часом оголосить про призначення Альберто Аквілані на посаду головного тренера команди. Про досягнення домовленості між сторонами повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, контракт із 41-річним фахівцем буде розрахований до червня 2028 року. На цій посаді Аквілані замінить Фабіо Гроссо, який залишив клуб після завершення сезону.

Наразі італійський тренер працює з Катандзаро. У сезоні-2025/26 його команда фінішувала на п'ятому місці в Серії B та пробилася до плей-оф за вихід до елітного дивізіону. У вирішальному протистоянні Катандзаро зустрівся з Монцою, але не зміг здобути путівку до Серії А. Після обміну перемогами з однаковим рахунком 2:0 підвищення в класі отримала Монца завдяки вищому місцю в регулярному чемпіонаті.

Сассуоло завершив минулий сезон Серії А на 11-й позиції та тепер розраховує зробити крок уперед під керівництвом молодого наставника, який вважається одним із перспективних тренерів нового покоління в Італії.