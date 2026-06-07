Італія

Голкіпера раніше вважали недоторканим у клубі.

Італійська Фіорентина в цьому сезоні мала не надто вдалий досвід виступів у рідному чемпіонаті та фінішувала на 15 позиції, незважаючи на тривалий шлях у Лізі конференцій УЄФА.

І, на відміну від попередньої кампанії, цей футбольний рік змусив клуб із Флоренції засумніватись у власному іспанському воротареві Давіді де Хеа.

35-річний виконавець пропустив 59 голів у 46 матчів, 13 із яких виявились "сухими" для його команди.

Не видатні показники в купі із зарплатнею в 3 млн євро на сезон, відповідно до контракту строком до 2028 року, підштовхнули Фіорентину до роботи на трансферному ринку стосовного цього досвідченого футболіста.

Повідомляється, що наразі клуб очікує на пропозиції й, якщо вони матимуть місце, не відхилятимуть варіанти безумовно, як це було в минуле міжсезоння.