Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Команда Анчелотті набрала непогані оберти.

Національна збірна Бразилії глибокої ночі за європейським часом приймала в домашній товариській грі Єгипет у контексті підготовки до чемпіонату світу-2026.

Команди обмінялись голами на самому старті гри, після чого колектив Карло Анчелотті видав потужне завершення першого тайму, проте забити вдруге зумів лише поперерві.

Незважаючи на спроби "фараонів" знову повернутись до гри, їхні атаки не досягли більшого.

Бразилія — Єгипет 2:1

Голи: Гімараес, 7, Ендрік, 52 — Зіко, 11