Іспанія

Каталонський клуб уже має усну домовленість із хавбеком Манчестер Сіті, але офіційне оформлення відкладається.

Барселона продовжує працювати над підсиленням складу в літнє трансферне вікно, однак частина угод наразі перебуває на паузі через підготовку до чемпіонату світу. Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, ключові переговори зберігають позитивну динаміку, і в клубі впевнені у завершенні одного з головних трансферів літа. Йдеться про атакуючого півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву, з яким Барселона вже має принципову домовленість щодо умов переходу на правах вільного агента.

Попри це, офіційне оголошення угоди наразі відкладається. Очікується, що формальності будуть завершені не раніше липня, тоді як у червні трансфер не буде публічно оформлений через календарні та організаційні причини.

У клубі відзначають, що новий головний тренер Гансі Флік уже схвалив потенційний перехід португальця та розглядає його як важливе підсилення середньої лінії. Сам гравець, за наявною інформацією, також готовий до переїзду в Каталонію та навіть може піти на зменшення зарплати, щоб полегшити угоду.