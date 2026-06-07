Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

ФІФА може застосувати до вінгера збірної Португалії додаткові санкції після інциденту в матчі з Чилі.

Вінгер збірної Португалії Рафаел Леау опинився під загрозою дискваліфікації на матчі чемпіонату світу 2026 року після вилучення у товариському поєдинку проти Чилі.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму контрольної зустрічі між Португалією та Чилі футболіст Мілана був вилучений за агресивну поведінку під час конфлікту з чилійським захисником Іваном Романом. У результаті арбітр показав червоні картки обом учасникам інциденту.

Як повідомляє Goal.com, дисциплінарні органи ФІФА можуть поширити покарання не лише на товариські матчі, а й на офіційні поєдинки національної команди.

Якщо дискваліфікація обмежиться одним матчем, Леау пропустить лише наступний спаринг збірної Португалії проти Нігерії, який запланований на 10 червня. Однак у разі суворішого рішення вінгер ризикує залишитися поза грою вже на старті чемпіонату світу.

У такому випадку 26-річний футболіст не зможе допомогти своїй команді в першому матчі мундіалю проти збірної ДР Конго, який відбудеться 17 червня.

Остаточне рішення щодо покарання Рафаела Леау має ухвалити Дисциплінарний комітет ФІФА після розгляду всіх обставин інциденту.