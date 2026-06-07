Мінорний темп команди Тухеля перед мундіалем.
Англія — Нова Зеландія, Getty Images
07 червня 2026, 10:43
Національна збірна Англії напередодні в Тампі зіграла в товариській грі проти Нової Зеландії у контексті підготовки до чемпіонату світу-2026.
Команда Томаса Тухеля мала суттєву перевагу над суперниками за всім компонентами впродовж протистояння, однак із забитими м’ячами справи в неї знову пішли не належним чином.
Лише один гол у ворота "острів’ян" зуміли відправити "три леви" — та й той довелось витискати в компенсований час перед перервою.
Англія — Нова Зеландія 1:0
Гол: Кейн, 45+2