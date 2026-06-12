Колишній зірковий вінгер Челсі став асистентом головного тренера Ендрюса.
Дем’єн Дафф, getty images
12 червня 2026, 16:30
Іменитий ірландський ексфутболіст Дем’єн Дафф приєднався до тренерського штабу англійського клубу Брентфорд. Про це повідомляє пресслужба клубу.
47-річний фахівець увійшов до числа асистентів головного тренера команди Кіта Ендрюса. У складі Брентфорда також виступає півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк.
Для Даффа це лише другий тренерський досвід у кар’єрі. У 2021–2025 роках він очолював ірландський Шелбурн і привів команду до чемпіонства в національній першості.
Як гравець Дафф найбільш відомий виступами за Челсі у 2003–2006 роках. Також він захищав кольори Брентфорда, Ньюкасла, Фулгема, Мельбурн Сіті та Шемрок Роверз.
У період 1998–2012 років Дафф провів 100 матчів за збірну Ірландії, у яких забив 8 голів.