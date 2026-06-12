Англія

Колишній зірковий вінгер Челсі став асистентом головного тренера Ендрюса.

Іменитий ірландський ексфутболіст Дем’єн Дафф приєднався до тренерського штабу англійського клубу Брентфорд. Про це повідомляє пресслужба клубу.

We're delighted to welcome Damien Duff to Brentford as first-team assistant coach 🐝



A two-time @PremierLeague winner as a player and League of Ireland winning manager, Damien joins Keith Andrews’ first-team staff ahead of the 2026/27 Premier League season 👊 — Brentford FC (@BrentfordFC) June 12, 2026

47-річний фахівець увійшов до числа асистентів головного тренера команди Кіта Ендрюса. У складі Брентфорда також виступає півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк.

Для Даффа це лише другий тренерський досвід у кар’єрі. У 2021–2025 роках він очолював ірландський Шелбурн і привів команду до чемпіонства в національній першості.

Як гравець Дафф найбільш відомий виступами за Челсі у 2003–2006 роках. Також він захищав кольори Брентфорда, Ньюкасла, Фулгема, Мельбурн Сіті та Шемрок Роверз.

У період 1998–2012 років Дафф провів 100 матчів за збірну Ірландії, у яких забив 8 голів.