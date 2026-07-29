Англія

Нападник Борнмута зазнав перелому п’ятої плеснової кістки й уже успішно переніс хірургічне втручання.

Елі Жуніор Крупі переніс операцію після отриманого перелому п’ятої плеснової кістки. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, 19-річний французький нападник Борнмута успішно переніс хірургічне втручання та вже розпочав процес відновлення. Очікується, що через характер травми футболіст пропустить від трьох до чотирьох місяців, якщо реабілітація проходитиме за запланованим графіком.



Втрата Крупі стане серйозним ударом для Борнмута, адже молодий форвард вважався одним із ключових гравців команди перед стартом нового сезону. Гравець молодіжної збірної Франції U21 приєднався до англійської команди минулого літа з Лор'яна лише за 15 мільйонів євро, після чого провів феноменальний дебютний сезон, відзначившись 13 голами у 35 матчах.

До цього була інформація, що англійський клуб оцінює 20-річного французького вінгера у 130 мільйонів євро та не готовий розглядати пропозиції нижче цієї суми.