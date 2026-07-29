Капітан Динамо поділився очікуваннями від матчу-відповіді проти ПАОКа та оцінив готовність команди.
Буяльський, gettyimages
29 липня 2026, 21:20
Капітан Динамо Віталій Буяльський
прокоментував майбутній матч проти ПАОКа
, висловивши впевненість у готовності команди до поєдинку.
За словами півзахисника, кияни вже встигли адаптуватися до нових погодних умов після підготовки в Любліні, а фізичний стан команди перебуває на високому рівні.
“Нам завтра немає, що втрачати, немає чого боятися. Будемо виходити та, я сподіваюсь, демонструвати нашу кращу гру. Усе в наших руках", — заявив Буяльський.
Капітан також додав, що очікує на цікавий матч і переконаний, що Динамо підійде до нього у хорошій фізичній формі. Нагадуємо, що Динамо зазнало домашньої поразки від Паока у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.