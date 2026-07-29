Іспанія

Мадридський клуб втратив ліцензію на проведення матчів на Естадіо де Вальєкас через кричущі порушення санітарних норм та безпеки, залишивши вболівальників та гравців у невизначеності перед новим сезоном.

Іспанський футбольний клуб Райо Вальєкано опинився в епіцентрі серйозного інфраструктурного скандалу. Менш ніж за три тижні до старту нового сезону Ла Ліги команда не має права грати на своєму домашньому стадіоні Естадіо де Вальєкас.

Регіональний уряд Мадрида, який є власником арени, призупинив ліцензію на проведення матчів після того, як аудит виявив критичні проблеми зі здоров'ям та безпекою. Згідно зі звітом регіонального уряду, головною причиною такого радикального кроку став ризик спалахів хвороби (тяжкого захворювання легень, спричиненого вдиханням бактерій через краплі води) та висока ймовірність пожеж.

Аудитори зафіксували: Накопичення сміттєвих пакетів та уламків у вестибюлі стадіону та їдальні. Серйозні несправності електрообладнання. Відсутність належного технічного обслуговування та підтвердження якості води.

Маріано де Пако, регіональний керівник мадридського відділу спорту, культури та туризму, був категоричним:

"Ми намагалися повернути це на правильний шлях, але досягли точки неповернення. Клуб не дотримувався вимог, тому влада була змушена вжити заходів. Те, що сталося, неприпустимо", — заявив Маріано.

За словами де Пако, термінові ремонтні роботи розпочнуться негайно, але можуть тривати від двох до шести місяців. Ця криза не стала несподіванкою для фанатів та гравців. Президента Райо Рауля Мартіна Пресу давно критикують за небажання модернізувати клуб.

Де Пако зазначив, що йому навіть не вдалося зв'язатися з очільником клубу для обговорення ситуації. Минулого сезону гравці Райо через Іспанську футбольну асоціацію відкрито скаржилися на умови: Поле у Вальєкасі називали непридатним для гри.

У душових не було гарячої води, а прибирання було недостатнім. Тренувальний майданчик був уражений цвіллю, через що команда не могла ним користуватися. У лютому клуб вже був змушений грати домашній матч проти мадридського Атлетіко на стадіоні сусіднього Леганеса.

Інфраструктурна відсталість клубу також б'є по фанатах. Райо Вальєкано залишається єдиним клубом вищого іспанського дивізіону, який не має онлайн-системи продажу квитків, змушуючи вболівальників годинами стояти в чергах до маленької каси.

Попри це, минулого тижня клуб розпочав кампанію з поновлення абонементів, піднявши ціни для дорослих на 15%. Цікаво, що в умовах поновлення з'явився новий пункт: у разі неможливості проведення матчів у Вальєкасі, власникам абонементів нададуть місця у максимально схожому місці» на альтернативній арені. Наразі жодного альтернативного стадіону для проведення ігор не підтверджено.

Перший домашній матч Райо в сезоні проти Алавеса заплановано на 20 серпня, і де він відбудеться — залишається великою загадкою.