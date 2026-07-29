Англія

Універсальний 23-річний захисник покинув Крістал Пелас, уклавши чотирирічний контракт із Червоними драконами.

Валлійський клуб Рексем, який продовжує свій стрімкий підйом англійськими футбольними лігами, офіційно оголосив про перше підписання в літнє трансферне вікно. Лави команди, що готується до нового сезону в Чемпіоншипі, поповнив 23-річний Денні Імрей.

Захисник, здатний також успішно закривати позицію правого вінгера, покликаний замінити Іссу Каборе, який після завершення оренди повернувся до Манчестер Сіті. Хоча Імрей так і не зіграв за основний склад Крістал Пелас після свого переходу на Селхерст Парк у 2021 році, він здобув солідний ігровий досвід в орендах.

Сезон 2025-26 футболіст розпочав у Блекпулі (Перша ліга), а в січні приєднався до Вест Бромвіча у Чемпіоншипі. За Дроздів він провів 17 поєдинків, зокрема зіграв проти самого Рексема у квітневому матчі, що завершився внічию з рахунком 2-2.

Головний тренер Рексема Філ Паркінсон високо оцінив потенціал новачка.

"Ми раді вітати Денні в клубі. У нього цікава історія про те, як він пройшов шлях від команди поза лігою до Премʼєр-ліги, і це молодий гравець з великим потенціалом", — заявив керманич.

Тренер також підтвердив, що Імрей вже прибув до табору команди в Америці перед контрольною грою проти Ліверпуля в Нью-Йорку (матч відбудеться у четвер о 02-30 за київським часом).

Сам Денні Імрей зізнався, що на його рішення вплинув не лише спортивний проект, а й загальна атмосфера навколо команди, яка стала всесвітньо відомою завдяки серіалу Ласкаво просимо до Рексема.

"Цей клуб безумовно рухається вгору. Я дивився серіал, і це не лише про команду, яка хоче добре виступати на полі, але й про те, що відбувається поза ним. Громада багато значить для клубу, а без уболівальників клуби — ніщо. Рексем хоче бути в Прем'єр-лізі, і це надзвичайно захопливий проек", — зазначив футболіст.

Минулого літа, після виходу до Першої ліги, Філ Паркінсон підписав одразу 13 гравців в основний склад. Цього разу, попри перехід до Чемпіоншипу, кардинальних змін не передбачається. Проте тренерський штаб все ще шукає підсилення на позиції воротаря, центрального захисника, центрального півзахисника та нападника.

Коментуючи процес комплектації команди після нещодавньої перемоги над Лідс Юнайтед (3-2) у Флориді, Паркінсон пояснив причини затримок на трансферному ринку.

"Ми знаємо про прогалини в складі й намагаємося їх заповнити. Люди дивуються, чому це займає час. Одна з причин — деякі гравці, яких ми розглядали, належать клубам Прем'єр-ліги. Їхні основні футболісти були відряджені на Чемпіонат світу, тому клуби залишили молодь у своїх складах на початку передсезонки".