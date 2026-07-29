Україна

Георгій Єрмаков повернувся в УПЛ.

Футбольний клуб Харків оголосив про серйозне підсилення складу. До команди приєднався 24-річний український голкіпер Георгій Єрмаков. Сторони уклали угоду, яка розрахована на наступні чотири роки. У новій команді футболіст гратиме під основним, першим номером.

Георгій Єрмаков є вихованцем київського футболу і вже має вагомий досвід на професійному рівні. Протягом кар'єри він встиг пограти за донецький Шахтар, Олександрію та ізраїльський гранд Маккабі з Хайфи. Минулий сезон голкіпер провів саме в чемпіонаті Ізраїлю, де відіграв 37 поєдинків та у 12 з них залишив свої ворота недоторканими.

Справжній прорив у кар'єрі гравця стався у сезоні 2024/25. Виступаючи за Олександрію, Єрмаков став срібним призером чемпіонату України та закономірно був визнаний найкращим воротарем Української Прем'єр-ліги.

Успіхи на клубному рівні не залишилися непоміченими тренерами національних команд. Страж воріт виступав за збірну України U-23 на Олімпійських іграх-2024, а також взяв участь у молодіжному Євро-2025. Вже у травні 2026 року талановитий голкіпер отримав свій дебютний виклик до головної національної збірної України. Відтепер він доводитиме свій високий клас у складі ФК Харків.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Харків представив нову домашню форму на сезон-2026/27.