Джек Гріліш привернув увагу клубів Саудівської Про-ліги на тлі невизначеного майбутнього в Манчестер Сіті. Про це повідомляє talkSPORT. За інформацією джерела, англійський вінгер може змінити клуб уже цього літа. Одним із головних претендентів на футболіста є Аль-Хіляль, який шукає нового лівого вінгера перед стартом сезону.

Також повідомляється, що Евертон готовий знову орендувати 30-річного англійця, однак керівництво Манчестер Сіті віддає перевагу повноцінному трансферу, а не черговій оренді.

Остаточне рішення щодо майбутнього Гріліша очікується найближчими тижнями, оскільки він більше не вважається недоторканним у складі команди Енцо Марески.