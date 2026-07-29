На вінгера Манчестер Сіті претендують клуби Саудівської Про-ліги, а Евертон розглядає варіант із повторною орендою.
Гріліш, gettyimages
29 липня 2026, 21:40
Джек Гріліш
привернув увагу клубів Саудівської Про-ліги
на тлі невизначеного майбутнього в Манчестер Сіті
. Про це повідомляє talkSPORT
. За інформацією джерела, англійський вінгер може змінити клуб уже цього літа. Одним із головних претендентів на футболіста є Аль-Хіляль
, який шукає нового лівого вінгера перед стартом сезону.
Також повідомляється, що Евертон готовий знову
орендувати 30-річного англійця
, однак керівництво Манчестер Сіті віддає перевагу повноцінному трансферу
, а не черговій оренді.
Остаточне рішення щодо майбутнього Гріліша очікується найближчими тижнями, оскільки він більше не вважається недоторканним у складі команди Енцо Марески.