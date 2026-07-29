Джордан Гендерсон стане гравцем Челсі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 36-річний англійський півзахисник погодив контракт із лондонським клубом до червня 2028 року. Офіційне підписання угоди очікується вже цього тижня.

Гендерсон є вихованцем Сандерленда, а найбільшу частину своєї кар’єри провів у Ліверпулі, до якого перейшов у 2011 році. У складі мерсисайдського клубу він зіграв понад 500 матчів, ставши одним із символів команди та її багаторічним капітаном. Разом із Ліверпулем англієць виграв Лігу чемпіонів, Прем’єр-лігу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Також Гендерсон провів понад 90 матчів за збірну Англії, виступаючи на чемпіонатах світу та Європи.

Після відходу з Ліверпуля він виступав за Аль-Іттіфак, а згодом повернувся до Англії, де захищав кольори Брентфорда. У сезоні 2025/26 півзахисник зіграв 32 матчі в АПЛ, забив один мʼяч та віддав 3 результативні передачі. 