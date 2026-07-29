Англія
29 липня 2026, 17:20
Гендерсон перейде до Челсі — Романо
Досвідчений англійський півзахисник погодив дворічний контракт із лондонським клубом після відходу з Брентфорда.
Гендерсон, gettyimages
29 липня 2026, 17:20
Джордан Гендерсон стане гравцем Челсі. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 36-річний англійський півзахисник погодив контракт із лондонським клубом до червня 2028 року. Офіційне підписання угоди очікується вже цього тижня.
Гендерсон є вихованцем Сандерленда, а найбільшу частину своєї кар’єри провів у Ліверпулі, до якого перейшов у 2011 році. У складі мерсисайдського клубу він зіграв понад 500 матчів, ставши одним із символів команди та її багаторічним капітаном. Разом із Ліверпулем англієць виграв Лігу чемпіонів, Прем’єр-лігу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Також Гендерсон провів понад 90 матчів за збірну Англії, виступаючи на чемпіонатах світу та Європи.
Після відходу з Ліверпуля він виступав за Аль-Іттіфак, а згодом повернувся до Англії, де захищав кольори Брентфорда. У сезоні 2025/26 півзахисник зіграв 32 матчі в АПЛ, забив один мʼяч та віддав 3 результативні передачі.