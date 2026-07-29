Англія

28-річний центральний захисник Тоттенгема призупинив переговори з міланським клубом, оскільки розраховує на пропозицію від "синьо-гранатових".

Центральний захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро чекає на офіційну пропозицію щодо трансферу від Барселони.

Днями з'явилася інформація, що 28-річний аргентинець близький до переходу в міланський Інтер. Утім, за даними видання Sport, футболіст вирішив призупинити переговори з "нерадзуррі", оскільки розраховує на пропозицію від каталонського гранда. Представники гравця переконані, що "синьо-гранатові" зможуть дозволити собі цей трансфер і розпочнуть переговорний процес пізніше. Міланський клуб уже приступив до пошуку альтернативних варіантів на ринку.

Вартість потенційного трансферу Крістіана Ромеро до італійського клубу оцінювалася у 40 мільйонів євро. Чинна угода центрального оборонця з "шпорами" розрахована до літа 2029 року.