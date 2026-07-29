Україна

Команда Руслана Ротаня гідно протистояла данському Копенгагену, однак завершила виступи у кваліфікації Ліги конференцій.

Житомирському Поліссю, якому трапилося в 2 кваліфікаційному раунді Ліги конференцій данський Копенгаген, зуміли показати дуже гідну гру в першому матчі. Команда Ротаня зіграла з рахунком 3:3, зробивши певну сенсацію на номінально домашній арені. На другий матч “вовки" виходили зарядженими, продовжити робити сенсацію.



З самого початку поєдинку ініціатива була за українською командою. В перші 10 хвилин гравці Полісся виконали 3 кутових, маючи певні моменти.



На 25 хвилині поєдинку Майсурадзе рішуче атакував суперника, після чого головний арбітр призначає пенальті. На 27 хвилині лівий вінгер Мохамед Ельюнуссі переграє Георгія Бущана з позначки відкривши рахунок в цьому матчі. Рахунок 1:0.



До кінця першої половини зустрічі яскравих моментів не було, після чого команди пішли в роздягальню.



Одразу на початку другого тайму гравець Копенгагена Джунносуке Сузукі сфолив на українському гравцеві, отримавши за це пряму червону картку, залишивши господарів в меншості.



Після вилучення повна ініціатива була від гостей, данці могли тільки грати на контратаках, чим вони і скористалися. Роберт перебуваючи в вільній зоні, отримав чудову передачу на продовження перспективної контратаки. Він приборкав мʼяч, перш ніж сильним ударом із близької відстані спрямувати

його повз безсилого воротаря. Рахунок 2:0.



На 85 хвилині поєдинку був максимально небезпечний момент, Ігор Краснопір підхопив ювелірний пас у штрафному майданчику та спрямував мʼяч далеко вбік від правої стійки. Мʼяч вийшов за межі поля.



Під саму занавіс поєдинку житомиряни нарешті забили гол, відзначився Борис Крушинський, після рикошету гравець вміло відправив мʼяч у ворота господарів. Але вже було пізно.



Фінальний свисток, Полісся програє Копенгагену з рахунком 1:2 та покидає кваліфікацію Ліги Конференцій.

Копенгаген — Полісся 2:1

Голи: Ельюнуссі, 27 (пен), Роберт, 61 - Крушинський, 90+2

Копенгаген: Котарські — Крал, Судзукі, Беймо, Лопес — Ділейні (Мелінг, 77), Клем (Гарананга, 53) — Мадсен, Ельюнуссі, Роберт (Ларссон, 88) — Корнеліус



Полісся: Бущан — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Крушинський — Андрієвський (Емерллаху, 57), Бабенко (Філіппов, 69), Федор (Гайдучик, 69) — Андраде, Краснопір, Назаренко (Брагару, 57)



Попередження: Ділейні — Назаренко



Вилучення: Судзукі, 47