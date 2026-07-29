Англія

Новий головний тренер містян Енцо Мареска не взяв 30-річного півзахисника до Гонконгу.

Півзахисник Манчестер Сіті Джек Гріліш не увійшов до складу команди на передсезонне турне країнами Азії через тривале відновлення після травми ноги. 30-річний англієць не виходив на поле з січня, коли переніс хірургічне втручання під час орендної угоди з Евертоном.

Минулого тижня Гріліш повернувся до тренувань із Сіті, проте не потрапив до списку делегації, яка у вівторок вирушила до Гонконгу. Під час своєї першої пресконференції в п'ятницю новий наставник команди Енцо Мареска залишив Джеку шанс знову зіграти за клуб.

Однак перспектива його повернення до основи здається дедалі менш імовірною: наразі футболіст залишається в Манчестері, щоб зосередитися на покращенні своєї фізичної форми.

Як повідомляють джерела ESPN, керівництво клубу ще не ухвалило остаточного рішення щодо того, де Гріліш виступатиме наступного сезону. Його чинний контракт на Етіхад Стедіум розрахований до літа 2027 року.

Відомо, що Евертон зацікавлений в оформленні ще однієї оренди півзахисника. Крім того, попередні запити щодо гравця надходили від інших клубів англійської Прем'єр-ліги, представників MLS та команд із Саудівської Аравії.

Також азійське турне пропустить Калвін Філліпс. Півзахисник наближається до чергового переходу в оренду — цього разу до Шеффілд Юнайтед, який виступає в Чемпіоншипі.

Водночас Енцо Мареска зміг включити до заявки низку гравців, які брали участь у чемпіонаті світу. Серед них Тіджані Рейндерс, Матео Ковачич, Раян Аїт-Нурі, Йошко Гвардіол, Антуан Семеньо та Абдукодир Хусанов.

До загальної групи також приєднався Клаудіо Ечеверрі, який минулий сезон провів в орендах у леверкузенському Баєрі та Жироні. Крім того, з командою полетів Савіньйо, попри появу нових чуток про те, що лондонський Тоттенгем готує чергову пропозицію щодо трансферу бразильського вінгера.