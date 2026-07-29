Ліверпуль провів переговори з Міланом щодо можливого трансферу Фікайо Томорі. Про це повідомляє Джеймс Ветленд.

За інформацією джерела, підписання нового центрального захисника є одним із пріоритетів англійського клубу цього літа, а 28-річний англієць входить до списку основних кандидатів.

Також повідомляється, що інтерес до Томорі проявляє Ньюкасл, який уважно стежить за ситуацією навколо футболіста.

Наразі сторони лише обговорюють можливу угоду, а офіційної пропозиції щодо трансферу захисника Мілана поки не надходило. У минулій кампанії гравець з'явився на полі в 37 зустрічах в усіх турнірах і записав на свій рахунок три результативні передачі. Згідно з даними Transfermarkt, вартість Томорі становить 17 мільйонів євро. 