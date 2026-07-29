Англія

Мерсисайдський клуб розглядає захисника Мілана як один із головних варіантів для посилення оборони.

У минулій кампанії гравець з'явився на полі в 37 зустрічах в усіх турнірах і записав на свій рахунок три результативні передачі.

Згідно з даними

, вартість Томорі становить 17 мільйонів євро.