Мерсисайдський клуб розглядає захисника Мілана як один із головних варіантів для посилення оборони.
Томорі, gettyimages
29 липня 2026, 20:22
Ліверпуль
провів переговори з Міланом
щодо можливого трансферу Фікайо Томорі
. Про це повідомляє Джеймс Ветленд
.
За інформацією джерела, підписання нового центрального захисника
є одним із пріоритетів англійського клубу цього літа, а 28-річний англієць
входить до списку основних кандидатів.
Також повідомляється, що інтерес до Томорі проявляє Ньюкасл,
який уважно стежить за ситуацією навколо футболіста.
Наразі сторони лише обговорюють можливу угоду, а офіційної пропозиції щодо трансферу захисника Мілана поки не надходило. У минулій кампанії гравець з'явився на полі в 37 зустрічах в усіх турнірах і записав на свій рахунок три результативні передачі. Згідно з даними Transfermarkt, вартість Томорі становить 17 мільйонів євро.