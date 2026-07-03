Англія

Містяни стали головним претендентом на підписання юного вінгера Джеремі Монги.

Манчестер Сіті розпочав активну роботу над трансфером 16-річного вінгера Лестер Сіті Джеремі Монги. За інформацією авторитетного видання The Athletic, керівництво уже зробило офіційну пропозицію щодо переходу юного футболіста в розмірі близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Тривалий час у послугах перспективного вінгера був серйозно зацікавлений лондонський Арсенал. Проте каноніри вирішили згорнути переговори. Причиною такого кроку стала позиція керівництва Лестера — лондонці вважають, що нинішня трансферна оцінка 16-річного гравця є занадто високою.

Після того, як конкуренти відступили, Манчестер Сіті перейшов до активних дій і наразі веде прямий контакт із босами Лестера щодо фіналізації цієї угоди.

Важливим фактором у цьому трансфері є позиція нового головного тренера Сіті Енцо Марески. Італійський фахівець, який нещодавно очолив команду, повністю підтримує зусилля керівництва підписати Монгу.

Мареска чудово знайомий з можливостями та потенціалом юного вінгера, адже вони вже працювали разом у структурі Лестер Сіті протягом сезону 2023–2024. Тренер впевнений, що молодий талант зможе стати важливою інвестицією в майбутнє команди.

За підсумками сезону Лестер Сіті зазнав чергового гучного фіаско — команда не змогла втриматися навіть у Чемпіоншипі і сенсаційно вилетіла до Першої ліги, У сезоні 2025/26 Джеремі зіграв 27 матчів за лисиць у чемпіонаті забив один гол та віддав дві результативні переачі.