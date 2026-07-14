Директор клубу Даміан Відагані заявив, що аргентинський воротар залишиться в команді.
Мартінес,gettyimages
14 липня 2026, 14:43
Директор Астон Вілли Даміан Відагані прокоментував майбутнє Еміліано Мартінеса на тлі чуток про можливий трансфер голкіпера. Його слова навів Фабріціо Романо. Представник бірмінгемського клубу запевнив, що Астон Вілла не має наміру розлучатися з чемпіоном світу цього літа.
”Мартінес залишиться з нами. Ми не маємо жодного наміру відпускати його цього літа. Команді потрібні його відданість і величезний досвід. Він є дуже важливою частиною нашого проєкту на наступний сезон."
В минулому сезоні голкіпер провів 44 поєдинки за англійську команду та відіграв важливу роль в перемозі
в ЛЄ.