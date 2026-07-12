Англія

Бірмінгемський клуб несподівано втрутився в переговори щодо переходу гравця Фрайбурга, шукаючи заміну травмованому Онані.

На трансферному ринку АПЛ розгортається справжня боротьба за півзахисника німецького Фрайбурга Йогана Манзамбі. Як повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо, бірмінгемська Астон Вілла розпочала активні дії, щоб перехопити трансфер гравця, який був за крок від переходу до Ньюкасла.

Керівництво Астон Вілли змушене терміново шукати підсилення в центр поля через травму ключового півзахисника Амаду Онани. Боси бірмінгемців вступили в прямі переговори з Фрайбургом і готові повністю повторити фінансові умови конкурентів, запропонувавши за Манзамбі значну суму — 60 мільйонів євро.

Для Ньюкасла такий розвиток подій став неприємним сюрпризом. Сороки вже мали попередню домовленість з німецьким клубом на ті ж 60 мільйонів євро. Проте трансфер застопорився на фінальній стадії: Ньюкасл чекає на остаточне рішення самого футболіста ще з вівторка.

Молодий півзахисник у минулому сезоні зіграв у Бундеслізі 27 матчів за бразильців з Брайсгау, забив 5 мʼячів та віддав 4 результативні передачі. Також Йоган провів гарний ЧС-2026 у складі збірної Швейцарії. На його рахунку 2 голи та 2 асисти у 4 поєдинках мундіалю. Проте травма в поєдинку 1/16 проти Алжиру (2:0) завадила Манзамбі допомогти у вирішальних поєдинках.

Нагадаємо, що напередодні Аргентина добила Швейцарію в овертаймі (3:1).