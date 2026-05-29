Єгипетському форварду Ліверпуля пропонують контракт до 2028 року з опцією продовження.

Півзахисник Ліверпуля Мохамед Салах може продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Один із місцевих клубів зробив єгиптянину надзвичайно вигідну пропозицію, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, неназвана команда хоче підписати 33-річного футболіста на правах вільного агента після завершення його контракту з мерсисайдським клубом. Салахові запропоновано угоду до 2028 року з опцією продовження ще на один сезон — до 2029-го. Наразі гравець не дав відповіді на пропозицію.

Мохамед Салах виступає за Ліверпуль з літа 2017 року. За цей час він став одним із ключових гравців команди, двічі вигравав чемпіонат Англії, здобував Лігу чемпіонів та Суперкубок УЄФА.

У минулому сезоні єгиптянин провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 12 голів і віддав 10 результативних передач. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить близько 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ліверпуль завершив сезон на 5-му місці в АПЛ, набравши 60 очок.