Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Манчестер Сіті зізнався, що в дитинстві отримав футболку англійської збірної раніше, ніж норвезької.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд побажав успіху національній команді Англії після поразки своєї збірної у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.

Після драматичного матчу, який завершився перемогою англійців з рахунком 2:1 в додатковий час, форвард Манчестер Сіті заявив, що симпатизує "трьом левам". Голанд народився в англійському Лідсі, де свого часу виступав його батько Альф-Інге Голанд.

"Звичайно, хочу, щоб Англія досягла успіху. Думаю, в дитинстві я отримав футболку збірної Англії раніше, ніж футболку Норвегії.

Бажаю, щоб Англія досягла успіху, тому що це чудова країна, футболка у неї теж хороша", — сказав Голанд.

У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з Аргентиною.