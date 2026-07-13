Форвард Манчестер Сіті зізнався, що в дитинстві отримав футболку англійської збірної раніше, ніж норвезької.
Голанд та Беллінгем, getty images
13 липня 2026, 08:50
Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд побажав успіху національній команді Англії після поразки своєї збірної у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026.
Після драматичного матчу, який завершився перемогою англійців з рахунком 2:1 в додатковий час, форвард Манчестер Сіті заявив, що симпатизує "трьом левам". Голанд народився в англійському Лідсі, де свого часу виступав його батько Альф-Інге Голанд.
"Звичайно, хочу, щоб Англія досягла успіху. Думаю, в дитинстві я отримав футболку збірної Англії раніше, ніж футболку Норвегії.
Бажаю, щоб Англія досягла успіху, тому що це чудова країна, футболка у неї теж хороша", — сказав Голанд.
У півфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з Аргентиною.