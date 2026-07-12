Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер скандинавів заявив, що всі спірні епізоди у матчі з Англією були вирішені не на користь його команди.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд прокоментував поразку від Англії (1:2 після додаткового часу) у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026, висловивши невдоволення суддівськими рішеннями та оцінивши виступ своєї команди на турнірі.

Форвард зізнався, що після фінального свистка відчуває розчарування, адже норвежці були близькими до історичного виходу в півфінал.

"Якщо чесно, зараз дуже важко. Я відчуваю, що ми заслуговували більшого.

Водночас ми були за крок від того, щоб обіграти Англію. Залишається певна порожнеча, але водночас ми пишаємося тим, що зіграли у чвертьфіналі проти Англії й дали їй справжній бій. Почуття дуже змішані".

Особливу увагу Голанд приділив роботі арбітра, вважаючи, що ключові моменти зустрічі були трактовані не на користь його команди.

"Саме такі дрібні епізоди вирішують долю матчів на чемпіонаті світу. У грі з Бразилією нам вдалося схилити шальки терезів на свій бік. Сьогодні ж у всіх спірних епізодах 50 на 50 рішення були не на нашу користь. У такому разі стає дуже важко, особливо коли граєш проти такої команди, як Англія.

Нам вдалося нав’язати супернику свою гру. Мартін контролював хід матчу. Ми грали так, як хотіли. Ми забили, але гол скасували через те, що я нібито штовхнув Елліота Андерсона на газон, хоча мене самого так штовхають чи не в кожному єдиноборстві. Якщо чесно, це трохи прикро".

У другому таймі за рахунку 1:1 головний арбітр Клеман Тюрпен після перегляду VAR скасував гол Турбйорна Геггема, зафіксувавши фол Голанда під час подачі кутового.

Підсумовуючи виступ команди, норвезький форвард наголосив, що цей чемпіонат світу став знаковим для всієї країни.

"Зараз мені важко все це усвідомити, але, думаю, цей турнір змінив Норвегію.

Я пишаюся нашою командою. Сподіваюся, всі норвежці також пишаються нами. Те, чого ми досягли, – справді велике досягнення.

Це просто неймовірно. Усе здається нереальним. Думаю, цей турнір змінив і мене як людину. Мабуть, мене стали трохи більше впізнавати", — сказав нападник.

На чемпіонаті світу-2026 Ерлінг Голанд забив сім м'ячів у п'яти матчах.