Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Норвезький форвард підбив підсумки мундіалю.

Нападник збірної Норвегії Ерлінг Голанд підбив підсумки чемпіонату світу-2026 для "вікінгів", які дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Англії (1:2) у додатковому часі.

"Це були найкрутіші тижні та найбільш захоплююча подорож у моєму житті. Це було зовсім нереально — зараз важко це усвідомити. Почуваєшся трохи спустошеним. Якщо швидко осмислити ці 40 днів, це було просто божевілля. Це було неймовірно.

Виступи – це одне. Перемога над Бразилією – це інше. Але, гадаю, найбільше мене зачіпає те, як ми прославили Норвегію. Думаю, це змінило Норвегію. Це змінило мене. Досить складно усвідомити таке… Це наче шоу чи американські гірки, на яких ми каталися останні шість тижнів, бо всього було так багато. Було стільки вражень, стільки емоцій!

Це покоління гравців просто фантастичне. Я сподіваюся, що наш шлях надихне молодих людей у ​​Норвегії — покаже їм, що можна грати на найбільшій арені у футболці збірної Норвегії", — наводить слова Голанда Goal.com.

Додамо, що на ЧС-2026 Голанд провів п'ять поєдинків, у яких забив сім голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше Альф-Інге Голанд розкритикував суддівство, але побажав Англії перемоги на ЧС-2026.