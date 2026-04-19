Клуб планує закріпити одного з лідерів до 2030 року після вирішення питання з Родрі.

Півзахисник Філ Фоден, схоже, найближчим часом продовжить кар’єру в Манчестер Сіті. Англієць наблизився до підписання нової довгострокової угоди з клубом, пише The Athletic.

Очікується, що контракт буде розрахований до літа 2030 року з можливістю продовження ще на один сезон. І клуб, і сам футболіст зацікавлені у подальшій співпраці, що значно спрощує переговорний процес.

Водночас керівництво Манчестер Сіті планує спершу визначитися з майбутнім півзахисника Родрі, а вже після цього остаточно оформити нову угоду з Фоденом.

Нагадаємо, Філ Фоден є продуктом академії Манчестер Сіті і приєднався до основного складу у 2017 році. У поточному сезоні він взяв участь у 41 матчі, забив 10 голів та віддав 5 результативних передач.