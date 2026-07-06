Франція

40-річний бразильський фахівець підписав контракт із клубом до літа 2028 року.

Монако оголосив про призначення Філіпе Луїса на посаду головного тренера команди.

Контракт із 40-річним бразильським наставником розрахований до червня 2028 року.

Для Філіпе Луїса робота в Монако стане початком нового етапу кар'єри після успішного періоду на чолі Фламенгу.

За два сезони він привів бразильський клуб до перемог у Кубку Бразилії-2024, Суперкубку Бразилії-2025, чемпіонаті штату Каріока-2025, чемпіонаті Бразилії-2025, а також у Кубку Лібертадорес-2025.

Загалом під керівництвом бразильського фахівця Фламенгу здобув 62 перемоги, 21 раз зіграв унічию та зазнав 16 поразок. Успішні результати принесли йому звання найкращого тренера Південної Америки за підсумками 2025 року.