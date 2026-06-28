Німеччина

Німецький клуб не готовий дешево відпускати 19-річного вінгера, на якого також претендують Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

Ліверпуль продовжує працювати над трансфером вінгера РБ Лейпциг Яна Діоманде, який вважається одним із головних пріоритетів клубу на літнє трансферне вікно.

За інформацією Sky Sports News, мерсисайдці готові запропонувати за 19-річного футболіста збірної Кот-д'Івуару до 86 мільйонів фунтів. Водночас Лейпциг не має наміру знижувати свої вимоги й оцінює гравця у 112 мільйонів фунтів, що становить приблизно 130 мільйонів євро.

Крім Ліверпуля, інтерес до талановитого вінгера проявляють Манчестер Юнайтед і ПСЖ.

У сезоні-2025/26 Діоманде провів 32 матчі у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та вісьмома результативними передачами. Його контракт із РБ Лейпциг розрахований до літа 2030 року, а ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить 75 мільйонів євро.