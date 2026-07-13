“Сороки" розглядають можливість підписання 18-річного вінгера ПСЖ.
Ібраїм Мбає,gettyimages
13 липня 2026, 19:13
Ньюкасл Юнайтед виявляє інтерес до вінгера ПСЖ та збірної Сенегалу Ібрагіма Мбає. За інформацією журналіста Екрема Конура, англійський клуб розглядає можливість підписання 18-річного футболіста вже цього літа.
Мбає вважається одним із найталановитіших молодих гравців у системі паризького клубу, однак через високу конкуренцію в лінії атаки його майбутнє в ПСЖ залишається невизначеним.
Наразі Ньюкасл лише вивчає можливість трансферу, а жодних домовленостей між сторонами ще немає.
За минулий сезон футболіст провів 29 поєдинків, забив 3 голи та віддав 2 гольові передачі. До того ж зіграв на ЧС 4 матчі та забив 1 гол.