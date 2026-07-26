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Сантос та Шапекоенсе поділив очки в результативному поєдинку.

Сантос у матчі 20 туру бразильської Серії А на своєму полі не зміг переграти аутсайдера чемпіонату Шапекоенсе. Матч закінчився із рахунком 2:2.

Сантос відкрив рахунок на 36 хвилині, коли Неймар обігрався у стінку з партнером по команді у штрафному майданчику та точно пробив у дальній кут. На старті другого тайму гості відігралися зусиллями Марсіньо, який замкнув простріл із правого флангу.

Через десять хвилин Шапекоенс вийшов вперед, коли Жуан Ананьяс зрізав м'яч у свої ворота після ідентичного прострілу з того ж флангу. Остаточне слово було за Сантосом, коли на 89 хвилині пенальті реалізував Неймар.

Нинішнього сезону Неймар провів 16 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.

Після 20 турів Сантос набрав 22 очки та посідає 14 місце в Серії А. На рахунку Шапекоенсе десять балів і останнє місце.