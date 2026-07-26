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Це була шоста перемога поспіль для Маямі та друга поразка для Монреаля.

Інтер Маямі у матчі регулярного чемпіонату МЛС у гостях мінімально обіграв Монреаль із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 81 хвилині, а його автором став уругваєць Луїс Суарес, який реалізував пенальті, виконавши паненку. Для Суареса це був дев'ятий гол цього сезону, де він відіграв 14 матчів.

Також додамо, що у цьому матчі за клуб МЛС дебютував новачок Каземіро, який напередодні перебрався до Маямі з Манчестер Юнайтед.

Водночас, у складі Монреаля весь поєдинок провів український вінгер Геннадій Синчук. У запасі всю гру відсидів ще один українець – хавбек Іван Лосенко.

Для Інтера це була шоста перемога поспіль, тоді як для Монреаля друга поразка. Після 17 турів Інтер посідає друге місце у Східній конференції, відстаючи від Нешвілла на два очки. У Монреаля 15 балів та 13 позиція.