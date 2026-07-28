Німецький клуб хоче орендувати данського вінгера, який уже погодив особисті умови.
Ліндстрем, gettyimages
28 липня 2026, 22:40
Шальке 04
активно працює над підписанням Єспера Ліндстрема
з Наполі.
Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг
.
За інформацією джерела, сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо оренди 26-річного данського вінгера
. Повідомляється, що Ліндстрем уже погодив особисті умови контракту
з Шальке, а клубам залишилося узгодити деталі угоди.
Якщо переговори завершаться успішно, данський футболіст проведе наступний сезон у складі клубу, який нещодавно повернувся до Бундесліги
. Минулий сезон Єспер провів в оренді за Вольфсбург
, зігравши 15 поєдинків в усіх турнірах.