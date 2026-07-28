Шальке 04 активно працює над підписанням Єспера Ліндстрема з Наполі. Про це повідомив інсайдер Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, сторони перебувають на просунутій стадії переговорів щодо оренди 26-річного данського вінгера. Повідомляється, що Ліндстрем уже погодив особисті умови контракту з Шальке, а клубам залишилося узгодити деталі угоди.

Якщо переговори завершаться успішно, данський футболіст проведе наступний сезон у складі клубу, який нещодавно повернувся до Бундесліги. Минулий сезон Єспер провів в оренді за Вольфсбург, зігравши 15 поєдинків в усіх турнірах. 