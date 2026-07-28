Іспанія

Реал Мадрид встановив історичний фінансовий рекорд

Клуб першим у світі спорту подолав позначку €1,2 мільярда доходу за сезон

Перес, gettyimages

Реал Мадрид став першим спортивним клубом в історії, який отримав понад €1,2 мільярда доходу за один сезон. Дохід клубу за сезон 2025/26 (без урахування трансферних надходжень) склав рекордні €1,221 мільярда, що на 3,1% більше, ніж роком раніше. Про це повідомляє Diario AS.



Найбільше зростання показали стадіонні доходи (+11%) та маркетингові надходження (+6%). Операційний прибуток до амортизації зріс на 18% і досяг €287,4 мільйона, а чистий прибуток після оподаткування становив €26,3 мільйона.



Це вже 26-й поспіль сезон, який клуб завершує з позитивним фінансовим результатом — рекорд стабільності серед провідних спортивних організацій світу.