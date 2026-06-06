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Наставник синьо-жовтих підтвердив вихід Маліновського і Забарного з перших хвилин та висловився про Луніна, українську мову й майбутнє команди.

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера взяв участь у передматчевій пресконференції напередодні товариського поєдинку проти Данії. Італійський фахівець розповів про свої очікування від гри, кадрову ситуацію в команді та підтвердив кілька змін у стартовому складі.

Говорячи про завдання на майбутній матч, наставник наголосив, що хоче бачити продовження тієї роботи, яку команда виконує останнім часом.

"Я б хотів, щоб команда продовжувала грати з таким настроєм і таким характером. І продовжувати давати максимум всіх своїх технічних якостей. У спорті результат завжди важливий. Але важливіше — це шлях. Звісно, ми маємо дивитися на те, що є зараз. Але також важливо дивитися туди, куди ми хочемо прибути.

Результат має бути наслідком якості нашої гри. Голова гравців кипить після наших зустрічей, після теоретичних занять. Вони великі молодці, вони слухають все, що я їм кажу. І це найважливіше".

Також Мальдера прокоментував роль Руслана Маліновського в національній команді.

"Руслан таки самий, як і інші гравці, яких я вже знав раніше. Він, звісно, дуже цінний для нашої команди. Але він не відрізняється від решти гравців. Вони всі дуже важливі. І нема когось важливішого, ніж інший, тільки через те, що я вже був з ним знайомий. Звісно, його якості будуть нам сильно допомагати в збірній. І ми дуже раді, що він доєднався до нас".

Окрему увагу тренер приділив ситуації з воротарем Андрієм Луніним, який не прибув до розташування збірної.

"Лунін хотів приїхати, я з ним спілкувався по телефону. В нього нема жодних травм. Є певні проблеми в його клубі. Нічого серйозного, просто не співпали деякі деталі і ми разом вирішили, що він не приїде. Йому, звісно, було дуже прикро.

За винятком Ярмолюка і Ваната, на щастя у нас більше нема травм. Сподіваюся, так буде і надалі".

Не оминули журналісти й тему адаптації самого Мальдери до життя в Україні. Італієць зізнався, що вже почав вивчати українську мову.

"Я вивчаю українську мову. Між іншим, мій перекладач буде моїм викладачем, починаючи з липня. Я зараз знаю "борщ", "дякую". На щастя, футбол – це інтернаціональна мова, яку розуміють всі. Але я почну детальніше вивчати українську мову. Мені подобається вивчати мови. І це також допоможе мені краще розуміти людей".

Наприкінці пресконференції наставник підтвердив дві зміни у стартовому складі на матч проти Данії.

"Можу сказати, що Маліновський, Забарний гратимуть в стартовому складі", — підсумував тренер.

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