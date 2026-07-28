Німеччина

Ноєр натякнув на завершення кар’єри після наступного сезону

Легендарний воротар визнав, що нинішній сезон стане останнім у його кар’єрі.

Ноєр, gettyimages

Мануель Ноєр заявив, що цей сезон, найімовірніше, стане останнім у його професійній кар’єрі. Про це воротар Баварії розповів в інтерв’ю Kicker.



За словами 40-річного німця, він не думає про завершення кар’єри щодня, однак усе більше схиляється до того, що саме після цього сезону повісить рукавички на цвях.



Ноєр також зазначив, що наразі зосереджений на матчах і не хоче сприймати кожну гру як останню, залишаючи за собою право ухвалити остаточне рішення пізніше.



За свою професійну кар’єру Мануель Ноєр провів 858 офіційних матчів на клубному та міжнародному рівнях. У складі Баварії він зіграв майже 400 поєдинків, а за збірну Німеччини провів 128 матчі, встановивши низку воротарських рекордів.