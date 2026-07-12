Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Голкіпер Евертона перевершив досягнення легендарного Пітера Шилтона, зігравши свій 18-й матч на мундіалях під час чвертьфіналу проти Норвегії.

Голкіпер національної збірної Англії Джордан Пікфорд офіційно вписав своє ім'я в історію англійського футболу. Вийшовши на поле у чвертьфінальному поєдинку проти збірної Норвегії, він встановив новий абсолютний рекорд за кількістю матчів, проведених за національну команду на чемпіонатах світу.

Для Джордана ця гра стала вже 18-ю на світових першостях. Таким чином, він перевершив попереднє досягнення, яке тривалий час належало легендарному воротарю Пітеру Шилтону, на рахунку якого було 17 виходів на поле в рамках мундіалів.

На ЧС-2026 Пікфорд продовжує залишатися ключовим гравцем своєї команди: загалом у п'яти проведених зустрічах поточного турніру він пропустив сім м'ячів, однак двічі зумів зберегти свої ворота в недоторканності, відігравши на нуль проти збірних Гани (0:0) та Панами (2:0).