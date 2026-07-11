Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Пропустивши чотири м'ячі у двох останніх матчах плейоф, Крістіан Ромеро та Лісандро Мартінес наголошують на необхідності повернути надійність захисту у вирішальних стадіях турніру.

Напередодні суботнього чвертьфіналу Чемпіонату світу проти збірної Швейцарії на стадіоні Ерроухед, захисники збірної Аргентини визнали наявність серйозних проблем в обороні.Чинні чемпіони світу пропустили аж чотири голи у двох останніх зустрічах, що стало головним приводом для занепокоєння всередині команди.

Крістіан Ромеро відверто розповів журналістам про настрої в роздягальні:

"У нас все добре, хоча, безумовно, є речі, які можна покращити. Ми пропустили чотири голи в наших останніх матчах, і це нас турбує, але ми завжди готові викластися на повну та виконувати рішення тренера", — заявив гравець.

Історія виступів Аргентини на цьому турнірі розділилася на два контрастні етапи. На груповій стадії команда демонструвала надійність, зберігши ворота сухими проти Алжиру та Австрії, і пропустивши лише один м'яч від Йорданії.

Проте у плейоф захист почав давати збої: 1/16 фіналу: Альбіселесте вирвали перемогу над Кабо-Верде лише в додатковий час (3:2).

1/8 фіналу: Аргентинці опинилися на межі сенсаційного вильоту, програючи Єгипту з рахунком 0:2 до 78-ї хвилини. Камбек розпочав саме Ромеро, а вирішальний гол на останній хвилині забив Енцо Фернандес (3:2).

Програш Єгипту 0:2 став першим випадком на цьому турнірі, коли Аргентина опинилася в ролі наздоганяючих. Для порівняння: на переможному ЧС-2022 Аргентина пропустила лише три голи за весь груповий етап та 1/8 фіналу разом узяті.

Лісандро Мартінес, автор надважливого голу в додатковий час у ворота Кабо-Верде, підтримав свого партнера по центру захисту:

"Нам не подобається пропускати голи, і ми точно маємо бути більш зосередженими. Я думаю, що з кращою концентрацією ми можемо уникати цих пропущених м'ячів. Це частина гри, і добре, що це відбувається саме зараз — ми міцно стоїмо на землі та можемо виправити ці моменти", — зауважив Лісандро.

Наступним суперником Аргентини стане збірна Швейцарії, яка пробилася до чвертьфіналу, здолавши Колумбію у серії пенальті (4:3) після нульової нічиєї в ігровий час.

"Кожен матч був для нас важким, і завтрашній не стане винятком. Швейцарія зовсім не полегшила завдання Колумбії. На мою думку, швейцарці домінували протягом усієї гри. Це буде чудовий матч. У них дуже хороші гравці, але ми готові", — зазначив Мартінес.

Переможець поєдинку зустрінеться у півфіналі з тріумфатором пари Норвегія - Англія.