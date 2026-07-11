Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Норвегія та Англія.

Національні збірні Норвегії та Англії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Маямі.

Столе Сольбаккен, на тлі перемоги над Бразилією (2:1), залучив до стартового складу Шельдерупа на лівому фланзі атаки.

Томас Тухель, після перемоги над Мексикою (3:2), використав із перших хвилин Стоунза на правому фланзі оборони, тоді як Мадуеке розташується праворуч в атаці.

Норвегія: Нюланн — Рюерсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот, Голанд, Шельдеруп.

Запасні: Тангвік, Селвік, Естігор, Бйоркан, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Еурснес, Торстведт, Осгорд, Бобб, Гауге, Странд Ларсен, Нуса.



Англія: Пікфорд — Конса, Стоунз, Геї, О’Райлі — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.