Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Норвегія та Англія.
Джон Стоунз, Getty Images
11 липня 2026, 23:21
Національні збірні Норвегії та Англії зіграють у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 у Маямі.
Столе Сольбаккен, на тлі перемоги над Бразилією (2:1), залучив до стартового складу Шельдерупа на лівому фланзі атаки.
Томас Тухель, після перемоги над Мексикою (3:2), використав із перших хвилин Стоунза на правому фланзі оборони, тоді як Мадуеке розташується праворуч в атаці.
Норвегія: Нюланн — Рюерсон, Аєр, Геґґем, Меллер Вольфе — Едегор, Берге, Берг — Серлот, Голанд, Шельдеруп.
Запасні: Тангвік, Селвік, Естігор, Бйоркан, Лангас, Фальхенер, Торбсю, Еурснес, Торстведт, Осгорд, Бобб, Гауге, Странд Ларсен, Нуса.
Запасні: Дін Гендерсон, Траффорд, Чалоба, Берн, Джеймс, Спенс, Дж. Гендерсон, Мейну, Роджерс, Езе, Сака, Рашфорд, Воткінс, Тоуні.
Англія: Пікфорд — Конса, Стоунз, Геї, О’Райлі — Андерсон, Райс — Мадуеке, Беллінгем, Гордон — Кейн.
Гра Норвегія — Англія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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