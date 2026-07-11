Україна

Відбулися чергові контрольні поєдинки за участі українських клубів.

Учасники української Прем'єр-ліги-2026/27 продовжують готуватися до нової кампанії турніру, зокрема проводячи товариські матчі.

Сьогодні, 11 липня, Кривбас у Нідерландах поступився бельгійському Зюлте-Варегем. Криворізький клуб пропустив один гол у першому таймі, а в другій половині протистояння обмінявся із суперником результативними ударами.

Зюлте-Варегем — Кривбас 2:1

Голи: Лемуан, 31, Пандуро, 89 — Юрчец, 47 (пен.)

Кривбас: Кемкін, Юрчец, Вілівальд, гравець на перегляді (далі — ГНП), Боржес, Шевченко, Наві, Каменський, Герберт, Сек, ГНП

Запасні: Хома, Сичов, ГНП, Джонс, Чернушкін, ГНП, Бекавац, Маяков, Кононихін, Машаду, Миронюк, Бутенко, Боднар, Мулик

ЛНЗ протягом суботи своїх уболівальників порадував одразу двома успіхами. Черкаський клуб спочатку розгромив угорський МТК Будапешт, а потім обіграв і словенську Олімпію Любляна. Спаринги проходили в Словенії.

МТК Будапешт — ЛНЗ 0:4

Голи: Девід, 59, ГНП, 72, Цара, 85, Таллес, 90

ЛНЗ: Самойленко, Дайко, ГНП, Роман, Хамко (Смотрицький, 57), Доник (Мікляш, 57), Таллес, Пастух, Беннетт (Матківський, 31), Цара, Кравчук (Девід, 46)

Олімпія Любляна — ЛНЗ 0:1

Гол: Твердохліб, 25

ЛНЗ: Ледвій (Паламарчук, 46), Муравський, Горін, Драмбаєв, Кітела, Кузик, Рябов, Яшарі (Пастух, 23), Твердохліб (Доник, 69), Микитишин, Ассінор (Кравчук, 69)

Так само в Словенії Карпати впоралися з місцевим Браво.

Браво — Карпати 0:1

Гол: Карабін, 68

Карпати: Жилкін, Сич, Бабогло, Стецьков, Цимбалістий, Сапуга, Резнік, Моха, Карабін, Русин, Дєдов

У 2-му таймі на поле вийшли: Лях, Шах, Марченко, Холод, Чачуа, Мірошніченко, Кокодиняк, Гльоц, Алькайн, Ерікі, Костенко

У Словаччині Буковина обмінялася голами в першому таймі дуелі з місцевим Земпліном.

Земплін — Буковина 1:1

Голи: Лемішко, 35 (пен.) — Путря, 12

Буковина (1-й тайм): Пеньков, Бусько, Приймак, Скочеляс, Стасюк, Вітенчук, Клепач, Задерака, Дубовик, Путря, Кожушко

Буковина (2-й тайм): Каневцев, Ільїн, Карась, Безуглий, Стасюк, Груша, Бабак, Петров, Підлепенець, Путря, Войтіховський

На Київщині Лівий Берег розгромив Кудрівку.

Лівий Берег — Кудрівка 4:0

Голи: Шастал, 9 (пен.), Н. Волошин, 18, Венделл, 54, ГНП, 63

Лівий Берег (1-й тайм): Жмурко — Коваленко, Банада, Самар, Сідней — Косовський, ГНП, В. Волошин, Воробчак, Шастал — Н. Волошин.

Лівий Берег (2-й тайм): Ігнатенко — Котуха, Чепурний, Бондаренко, Бонсу — Тіщенко, Д. Енріке, Гунічев, Галоян, Венделл — ГНП

Кудрівка: Яшков, Мачелюк, Сердюк, Потімков, Мельничук, Думанюк, ГНП, Бєляєв, Світюха, Овусу, ГНП

Запасні: Лавута, Віктор, Векляк, ГНП, Огарков, ГНП, ГНП, Смирний, Верлей, ГНП, ГНП

Нагадаємо, нещодавно з'явився розклад матчів першого туру УПЛ-2026/27.