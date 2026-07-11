Інше

Фантастичний виступ голкіпера Кабо-Верде на мундіалі приніс йому не лише 28 мільйонів підписників, а й незвичне визнання від іспанського біолога в Карибському басейні.

Після того, як воротар збірної Кабо-Верде Возінья здобув світову славу та схвальні відгуки за свої феноменальні виступи на Чемпіонаті світу, його колекція нагород поповнилася неймовірно оригінальним здобутком.

На честь 40-річного голкіпера було названо нещодавно відкритий вид морського слимака. Маленького червоного молюска у водах Карибського басейну виявив біолог Хесус Ортеа.Вражений грою воротаря крихітної острівної держави, вчений вирішив увічнити його ім'я в науці — тепер новий вид офіційно носить назву Адіса Возінья.

Кабо-Верде стала другою найменшою країною, яка коли-небудь пробивалася до фінальної частини Чемпіонату світу. Команда створила справжню сенсацію: вони успішно пройшли груповий етап, а в 1/16 фіналу дали неймовірний бій чинним чемпіонам — збірні Аргентини, поступившись лише в додатковий час із рахунком 3:2.

Проте найяскравішим моментом турніру для Возіньї стала гра проти чемпіонів Європи — збірної Іспанії. Саме його героїчні сейви дозволили Кабо-Верде здобути історичне, перше очко на мундіалях (матч завершився внічию).

У своєму науковому звіті професор Ортеа пояснив, що хотів відзначити видатну роль Возіньї саме у цьому матчі. Оскільки збірна Іспанії має прізвисько Ла Роха (Червона), забарвлення молюска стало ідеальним символом. "Червоний колір відкритого виду є вічним нагадуванням про його подвиг", — додав біолог у своїй роботі.

Цікаво, що Хесус Ортеа — почесний професор Університету Ов'єдо, який у 2023 році був нагороджений медаллю За заслуги від уряду Кабо-Верде за дослідження їхніх вод, — робить подібне не вперше. 75-річний науковець є палким футбольним уболівальником і регулярно поєднує свої дві пристрасті:

Раніше він назвав знахідку з Коста-Рики на честь Кейлора Наваса — зіркового ексголкіпера мадридського Реала та ПСЖ. А крихітну істоту, забарвлену в кольори іспанського клубу Спортінг (Хіхон), біолог назвав на честь легендарного нападника команди Кіні.