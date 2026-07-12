Ліга конференцій

Керманич Полісся поділився своїми думками про наступного суперника в єврокубках.

Головний тренер Полісся Руслан Ротань прокоментував результат жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2026/27, передає офіційний сайт житомирського клубу.

Нова єврокубкова кампанія підопічних Ротаня розпочнеться двома матчами (23.07 і 30.07) проти Копенгагена.

"Перша реакція — не пощастило з жеребом, як і у всіх. Звичайно, коли ти маєш у кошику команди з Фарер, з тієї ж Естонії, звичайно, тобі не хочеться в першій грі мати такого суперника. Але потрібно дивитись на жереб дуже просто: випав хто випав. Все рівно є два матчі, і є за що боротись. Це найголовніше — перемагати. Що ціль одна у Копенгагена — пройти нас, що така ж ціль і в нас — пройти Копенгаген. Чому ми виграємо? Я впевнений в тому, що ми знаємо, що це сильний суперник, ми знаємо, що проти них буде дуже тяжко, і наш настрій, наша мотивація буде на високому рівні, на 100%. Тому я в таких моментах кажу: м'яч круглий, поле квадратне.

Віра вболівальників? Ви знаєте, вболівальники мають змогу аналізувати, але ж вони не знаходяться разом із командою і не розуміють тих тренувань, як хлопці працюють. А я можу сказати дуже просто: для хлопців це шанс потрапити вище, і за цей шанс нам потрібно боротись. Я вже казав багато разів і завжди кажу: є суперник, є ми, і є слава. Якщо ми виграємо, ми цю славу забираємо собі. Якщо ми програємо, ми цю славу віддаємо супернику — дуже просто, а також гроші. Тому це дуже просто в футболі. Я думаю, що кожен наш гравець хоче мати славу, хоче показати себе якнайкраще, хоче мати ціль грати в збірній, і якраз цю славу й потрібно забирати. Тому що коли ти забираєш цю славу, вона віддає шану, тому що ти обігруєш сильних суперників і ти стаєш сам сильнішим. Це якраз ті самі великі кроки, за які ми кажемо, і такий крок ми рано чи пізно зробимо.

Що відзначив під час перегляду контрольних поєдинків Копенгагена? Рівень гравців у першу чергу, і рівень самої команди та організації. Це організована команда, це дисциплінована команда з дуже якісними гравцями рівня Ліги чемпіонів, групового етапу, наголошую, Ліги Європи — це команда рівня Фіорентини.

Після тих двох ігор із Фіорентиною сказав хлопцям: "Хлопці, ми повинні запам'ятати зараз цей досвід і ту віру". 0:3 перший матч, а в другому матчі максимальна концентрація, мотивація, супердисципліна давала можливість нам, ведучи за рахунку 2:0, боротись за право проходити. Це дуже важливий крок. У нас не вийшло, але це досвід, і якраз цей досвід повинен вже перейти сюди", — зазначив спеціаліст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де житомиряни прийматимуть Копенгаген.