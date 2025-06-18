U-21

Раян Фламінго поділився думками про гру проти України.

Захисник молодіжної збірної Нідерландів Раян Фламінго прокоментував майбутній матч групового етапу Євро-2025 проти України.

"Гадаю, що Україна – досить сильна команда. У них є гарні футболісти. Вони гарно діють, як під час контролю м'яча, так і на контратаках. Гарна, організована команда.

Якої гри очікую? Важкої. Вони, як і ми можуть пройти у чвертьфінал. Буде важка гра, бо обидві команди виглядають добре. Має бути гарна гра.

У нас була ідеальна кваліфікація. На Євро ми створили чимало моментів, але багато не реалізували. Проте я гадаю, що якщо й надалі створювати шанси, то проти України їх можна реалізувати.

Чи допоможе чимось досвід матчу проти Шахтаря у Лізі чемпіонів у грі проти України U21? Можливо, трішки й допоможе. Та гра була для нас важкою: ми поступалися 0:2, але перемогли 3:2. Проте можна було з самого початку помітити, що це важкий суперник. Треба бути гострими від самого початку гри.

Завжди є певний тиск, проте треба зберігати спокій. Грати з серцем, і тоді все буде добре", — наводить слова Фламінго Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Нідерланди – Україна відбудеться сьогодні, 18 червня, о 19:00 за Києвом.

Після двох турів Данія лідирує в групі з шістьма очками, а друге місце в України — три бали. Нідерланди та Фінляндія набрали по одному очку.