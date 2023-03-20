Коноплянка — Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Футболіст у гарному настрої прибув до розташування збірної.

Збірна України зібралась у Польщі, звідки вилетіла та прибула в Англію, де зіграє проти національної збірної цієї країни.

До аеропорту приїхав із Кракова Євген Коноплянка, який також був викликаний в.о головного тренера збірної України Русланом Ротанем.

Під час зустрічі Коноплянки з Ротанем футболіст повідав тренеру: "Малюків тут контролюємо, все нормально. Поспали, добре відновились". Відео виклав Telegram-канал Бомбардир.