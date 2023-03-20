football.ua
  • Тести
  • Правила життя
  • Битва редакцій
  • Рейтинг букмекерів
  • Чемпіонат світу
  • Ліга націй
  • Україна
  • Англія
  • Іспанія
  • Італія
  • Німеччина
  • Франція
  • Нідерланди
  • Португалія
  • Польща
  • Туреччина
  • Інші
  • Ліга чемпіонів
  • Ліга Європи
  • Ліга конференцій
  • Футзал
  • Чтиво
  • Євро-2024
  • Фан-сектор

  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    20 березня 2023, 17:56

    Коноплянка — Ротаню: Малюків контролюємо, все нормально

    Футболіст у гарному настрої прибув до розташування збірної.

    Євген Коноплянка, Getty Images
    Євген Коноплянка, Getty Images 20 березня 2023, 17:56

    Збірна України зібралась у Польщі, звідки вилетіла та прибула в Англію, де зіграє проти національної збірної цієї країни.

    До аеропорту приїхав із Кракова Євген Коноплянка, який також був викликаний в.о головного тренера збірної України Русланом Ротанем.

    Під час зустрічі Коноплянки з Ротанем футболіст повідав тренеру: "Малюків тут контролюємо, все нормально. Поспали, добре відновились". Відео виклав Telegram-канал Бомбардир.

    Матч відбору до Євро-2024 між збірними Англії та України відбудеться 26 березня. Розпочнеться гра о 19:00 за київським часом.

    Відзначимо, що Маунт, Рашфорд та Поуп не зіграють за збірну Англії проти України та Італії.

     

    Люди

    Євген Коноплянка Руслан Ротань

    Команди

    Україна

    Аналітика, Інтерв'ю, Чтиво

    Лукас Подольскі - Фото з Google

    Роман Котляр

    20 марта 2023Неймовірний камбек Гурніка з дублем Подольскі, Лех переміг у важливому протистоянні за єврокубки та інші підсумки 25-го туру Екстракляси
    Боруссія Дортмунд - Getty Images

    Роман Котляр

    20 марта 2023Перша перемога Гоффенгайма з жовтня, Дортмунд лідер та інші підсумки 25-го туру Бундесліги
    Граніт Джака, Premier League

    Микита Євтушенко

    20 марта 2023Демарш Конте проти Тоттенгема, Арсенал підтримав Патріка Вієйра: підсумки 28-го туру АПЛ
    Знову засмучений Луческу /ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    20 марта 2023“Конопляний” скандал у Шахтарі, черговий програш Динамо та братська дуель — підсумки 18-го туру УПЛ
    Зідан, Анчелотті та Гвардіола, фото: Squawka

    Чтиво

    15 марта 202310 найкращих тренерів в історії Ліги чемпіонів
    підсумки 27-го туру АПЛ, Фото: instagram.com/lagvilava7

    Микита Євтушенко

    13 марта 2023Робін Гуд з Ліверпуля, бенефіс Троссара, Мудрик — не агент 007: підсумки 27-го туру АПЛ
    Баварія - Аугсбург - Getty Images

    Роман Котляр

    13 марта 2023Тур дербі у Німеччині та інші підсумки 24-го туру Бундесліги
    Після переможного голу динамівці підбігли до свого тренера / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    13 марта 2023Ювілей Луческу, черговий розгром від Шахтаря та дуже багато скандалів: підсумки 17-го туру УПЛ
    Шахтар — Феєнорд, фото ФК Шахтар Донецьк

    Ліга Європи

    10 марта 2023Шахтар — Феєнорд. Наші оцінки
    Мейсон Грінвуд, Getty Images

    Богдан Бондаренко

    08 марта 2023Піти не можна залишитись: Мейсон Грінвуд і його майбутнє в Манчестер Юнайтед
    підсумки 26-го туру АПЛ, Premier League

    Микита Євтушенко

    07 марта 2023Чемпіонський камбек Арсеналу, Ліверпуль привітав Магвайра з ювілеєм рекордним знищенням МЮ: підсумки 26-го туру АПЛ
    Динамо відновило сезон так, наче його перша частина і не закінчувалася / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    07 марта 2023Ганьба Динамо, скандальне суддівство і такий знайомий новачок: підсумки 16-го туру УПЛ
    Даєр, Кейн та Бемфорд, Twitter

    Чтиво

    06 марта 2023Забраковані клубами Прем'єр-ліги футболісти: Кейн, Райс та інші
    Михайло Мудрик, getty images

    Микита Євтушенко

    04 марта 2023"Заручник обставин" чи "розпіарений провал": перші кроки Мудрика в Челсі та причини систематичних невдач
    Гармаш не дає себе про себе забути / ФК ДИНАМО

    Віталій Пасічний

    03 марта 2023Шість гравців Металіста на перегляді, прорив Криськіва та багато Болю: як перезимували гранди УПЛ
    Роман Григорчук, фото getty images

    Україна

    03 марта 2023Григорчук: Маємо успішно інтегрувати в команду нових футболістів
    Лучано Спаллетті, coachesvoice.com

    Чтиво

    02 марта 2023Як Лучано Спаллетті покращив Наполі: п'ять тактичних спостережень
    Роббі Фаулер - Getty Images

    Другое

    28 февраля 2023Роббі Фаулер: Будь Найкращим
    Попереджаємо: буде непросто! / Getty Images

    Віталій Пасічний

    28 февраля 2023Футбольне “Що? Де? Коли?”: назвіть гравця за списком клубів
    Football Stands Together, Premier League

    Микита Євтушенко

    27 февраля 2023Прагматична перемога Арсеналу, капітанство Зінченка, криза Челсі не знає кінця: підсумки 25-го туру АПЛ
    Юліан Брандт - Getty Images

    Роман Котляр

    27 февраля 2023Перемога Боруссії, поразка Уніона у Мюнхені та інші підсумки 22-го туру Бундесліги
    Хаві Ернандес, coachesvoice.com

    Іспанія

    23 февраля 2023Тактика Барселони-2022/23: як Хаві покращив гру лідера Ла Ліги
    Ромелу Лукаку, Getty Images

    Гліб Скрипченко

    21 февраля 2023Лукаку нарешті забив (спойлер: з проблемами), а Лечче продовжує заважати топ-клубам: підсумки 23-го туру Серії А
    Єжи Дудек, Getty Images

    Чтиво

    21 февраля 2023Дудек, Шкртел, Ауреліо: що я ніколи не забуду в Ліверпулі

    Микита Євтушенко

    20 февраля 2023Щось неймовірне від Зінченка з Арсеналом, щось жахливе від Мудрика та Челсі, Вуд — легенда: підсумки 24-го туру АПЛ
    Боруссія Менхенгладбах - Getty Images

    Роман Котляр

    20 февраля 2023Перша поразка Баварії з вересня минулого року, Дортмунд зрівнявся по пунктах з лідерами та інші підсумки 21-го туру Бундесліги
    Маріо Балотеллі, Манчестер Сіті

    Чтиво

    20 февраля 2023ТОП-10 гравців, які не любили футбол або втомились від нього

    Стрічка новин

    Чемпіонат світу-2022

       