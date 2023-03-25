Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Голкіпер збірної Франції прокоментував перемогу над Нідерландами.

Збірна Франції напередодні не залишила шансів Нідерландам у першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Воротар "Les Bleus" Майк Меньян після завершення протистояння розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Перш за все, ми зіграли на чудовому рівні як команда. Удалось забити швидкий м’яч, що й стало запорукою подальшого успіху.

Напевно, хтось міг би подумати, побачивши рахунок, що для мене це був дуже легкий матч. Однак це не відповідає дійсним. Потрібно було завжди бути зосередженим на виконанні власних обов’язків у ролі воротаря, у жодному разі не можна було втратити пильність.

Наприкінці зустрічі й для мене знайшлась робота — довелось відбивати пенальті. Спокій? Можливо. Хтось говорить, що я фахівець із відбиття пенальті. Не можу сказати те саме, бо радше це просто інстинкт.

Мені було потрібно зайняти якомога більше місця в рамці воріт. Напевно, що тоді я найбільше хотів зробити свій внесок у "сухий" матч команди, і мені це вдалось", — заявив французький виконавець.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.