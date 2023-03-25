Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Керманич збірної Франції прокоментував перемогу над Нідерландами.

Напередодні збірна Франції не залишила шансів Нідерландам у першому матчі відбіркового раунду до чемпіонату Європи-2024.

Франція — Нідерланди 4:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "Les Bleus" Дідьє Дешам після завершення протистояння розповів про власні емоції від побаченого на полі.

"Цей результат був для нас чудовим у контексті повернення до справ на тлі виступів на чемпіонаті світу, навіть незважаючи на те, що суперники мали кілька проблем із власним складом.

Це жодним чином не впливає на те, чого ми досягли за ходом протистояння, і на атмосферу на стадіоні, а також на те, що ми не пропустили в кінці.

Перемога дуже важливо, бо обов’язково треба намагатись вигравати домашні матчі перед власними вболівальниками. Однак потрібно швидко забути цю гру — на нас чекає ще один важливий матч. Часу на відновлення майже немає.

Мбаппе? Капітанська пов'язка не змінить його. Він залучений до всіх справ у команді й отримує від того задоволення. Кіліан докладає зусиль стільки ж зусиль, скільки й будь-який із його товаришів за командою. Також він час від часу міняв позиції, компенсував недоліки нашої атаки та захисту.

Зараз він став повноцінним капітаном, але він уже відіграв подібну роль у іграх до цього. Як і решта команди, він мав бажання показати дуже хорошу гру і, головне, здобути перемогу", — заявив французький керманич.

У наступному турі збірна Франції зіграє в гостях у Ірландії.